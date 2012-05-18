Пшонка подякував німцям, що знизили градус у ситуації з Тимошенко

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, у зустрічі з німецької сторони також взяв участь представник Посольства ФРН Курт-Георг Штьокль-Штільфрід, а з української – заступник генерального прокурора Анатолій Пришко.

В.Пшонка поінформував представників Посольства ФРН про події навколо лікувальних заходів та проходження Ю.Тимошенко відповідних реабілітаційних процедур.

Він підкреслив, що участь німецьких лікарів значно зменшила, на його думку, безпідставне нагнітання цієї ситуації.