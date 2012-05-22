Янукович від інвесторів чекає результату «у вигляді нафти і газу»

Про це він сказав в інтерв’ю представникам ЗМІ у Чикаго, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

У цьому контексті В.Янукович повідомив, що в Чикаго провів зустрічі з керівниками компаній «Шеврон» та «ЕксонМобіл Експлорейшн».

В.Янукович високо оцінив зацікавленість у роботі в Україні з боку таких великих компаній. На його думку, йдеться про свідчення високого рівня співпраці нашої держави з інвесторами.

Сьогодні, зазначив він, Україна пропонує комфортні умови для капіталовкладень у вітчизняну економіку. «Ми пропонуємо такі правила, які задовольняють їх (інвесторів)», - зазначив він.

За словами В.Януковича, такі інвестори вкладатимуть значні інвестиції в Україну, а «ми, у свою чергу, отримуватимемо результат у вигляді нафти і газу». Свідченням цього він назвав підписаний меморандум про співробітництво між «ЕксонМобіл Експлорейшн» та Міністерством екології та природних ресурсів України.