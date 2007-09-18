Ющенко не розуміє, чому Янукович бере участь у забавках соціалістів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає засідання парламенту, заплановане на четвер, безкоштовним піаром для соціалістів.

Як передає кореспондент УНІАН, під час підходу до преси В.ЮЩЕНКО підтвердив свою позицію щодо нелегітимності такого зібрання.

«Це безплатний піар для соціалістів, комуністів за рахунок державного бюджету», - сказав глава держави, додавши, що його дивує те, що цю ідею підтримує Партія регіонів.

«Мене дивує позиція такої серйозної партії як Партія регіонів, яка бере участь у цих забавках – це очевидно говорить про те, що ні прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, ні лідери цього політичного об`єднання, незважаючи на колосальну підтримку у суспільстві, все ж таки не вийшли із зони спекулятивних дій, награних шоу, у чому я б не хотів бачити участі Партії регіонів, тому що це партія, яка відповідає за те, що робиться в країні», - наголосив Президент.

Він вважає, що влаштування спектаклів, концертів, є прерогативою вчорашніх політиків.