Головний антикорупціонер СБУ носить годинник за більш як 30 тис. дол.

Про це пише фотокореспондент "Комерсант-Україна" Влад Содель у своєму Facebook.

Він сфотографував на руці Рокитського годинник Breguet Classique Complications модель "Réveil du Tsar Alarm" з білого золота ціною від $32 000 до $38 000.

Згідно з біографією Рокитський ніколи не займався бізнесом. А в декларації за минулий рік вказав суму доходу у 231,3 тисячу гривень, пише Українська правда.

Володимир Рокитський потрапляв сьогодні в інформаційний простір країни, розповідаючи про те, що СБУ спалила в Києві тонну кокаїну.