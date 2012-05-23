Головний антикорупціонер СБУ носить годинник за більш як 30 тис. дол.
19:27, 23 травня 2012Політика
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Перший заступник Голови СБУ – начальник Головного управління з боротьби із корупцією та організованою злочинністю Володимир Рокитський носить годинник, вартістю понад 30 тисяч доларів.
Рокитський носить годинник, на який йому слід економити цілий рік
Про це пише фотокореспондент "Комерсант-Україна" Влад Содель у своєму Facebook.
Він сфотографував на руці Рокитського годинник Breguet Classique Complications модель "Réveil du Tsar Alarm" з білого золота ціною від $32 000 до $38 000.
Згідно з біографією Рокитський ніколи не займався бізнесом. А в декларації за минулий рік вказав суму доходу у 231,3 тисячу гривень, пише Українська правда.
Володимир Рокитський потрапляв сьогодні в інформаційний простір країни, розповідаючи про те, що СБУ спалила в Києві тонну кокаїну.
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