Дружини "васильківських терористів" скаржаться на суддівське свавілля

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Дружина одного з підсудних Христина Бевз повідомила, що суддя усунув від участі у справі двох адвокатів - Дмитра Лошакова та Оксану Мельник. Він також видалив із зали суду до кінця судового процесу одного з підсудних Ігоря Мосійчука.

«22 травня цього року суддя Юрій Бурбела перейшов межу між правосуддям та суддівським «бєзпрєдєлом», оскільки він ухвалив рішення усунути від участі у справі двох захисників, а також позбавити І.Мосійчука можливості брати участь в судовому засіданні до кінця судового засідання. Тобто, І.Мосійчук, за рішенням судді, не зможе захищатися», - сказав адвокат підсудних Дмитро Лошаков.

За його словами, суддя пояснив своє рішення тим, що захисники і підсудні заважають йому вести процес, вказавши на те, що вони порушують порядок судового розгляду, виконуючи Державний гімн України.

«Крім того, усуваючи захисників від участі у справі, суддя також сказав, що захисники подають численні клопотання, заперечення на дії судді, заявляють йому відводи, які він вважає необгрунтованими. Однак саме це і є робота захисників, вони не тільки мають право, але і зобов'язані звертати увагу судді на порушення закону, на необхідність дотримання процедури, прав підсудних», - сказав адвокат.

Д.Лошаков також повідомив, що в клопотаннях адвокати фіксували грубі порушення закону з боку судді, зокрема, він не повідомляв належним чином підсудних про попередній розгляд справи, незаконно застосовував до свідків заходи безпеки, хоча жодної загрози життю і здоров'ю їм та їх родинам не було. Адвокат також вважає незаконним рішення судді про закритий розгляд справи, оскільки таким рішенням він сховав процес від громадськості та преси.

Крім того, за словами Д.Лошакова, суддя не реагував на заяви свідків про те, що до них було вчинено працівниками СБУ посадові злочини, а саме: тиск на свідків, залякування, фальшування доказів.

«Ми будемо подавати на зазначені рішення апеляцію, звертатися до Європейського суду, звертатися із скаргами на суддю до кваліфікаційної комісії суддів», - сказав Д.Лошаков.

За словами адвоката, суддя видалив із зали суду до кінця судового процесу І.Мосійчука, оскільки той порушував порядок у залі, зокрема, вимагаючи можливості дати покази. «Згідно з законом, підсудний має право зробити це у будь-який момент судового засідання», - додав він.

Х.Бевз у свою чергу зазначила, що своєю постановою суддя фактично позбавляє підсудних права на захист. «Без допомоги наших адвокатів, які є кваліфікованими спеціалістами, наші сили слабнуть і ми втрачаємо в захисті, нам буде ще важче добитися справедливості в суді», - сказала вона.

Дружина ще одного підсудного Анна Мосійчук вважає, що СБУ «примітивно» сфальшувала справу так званих «васильківських терористів». «Спочатку суддя закрив судові засідання, позбавивши нас, дружин, можливості бачити своїх чоловіків. Одразу скажу, що це була помста за акцію протесту, влаштовану біля Києво-Святошинського суду», - сказала вона.

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Як повідомлялося, 22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. Як заявляють адвокати, це відбувалося із серйозними порушеннями заходів безпеки: люди з приміщення евакуйовані не були, а спеціаліст-вибухотехнік виносив пристрій без захисного костюму, лише у латексних рукавичках. Після цього працівники СБУ затримали 5 осіб. Уранці наступного дня усіх відпустили.

23 серпня Управління СБУ в Київській області за фактом порушила кримінальну справу. Ввечері того ж дня працівники СБУ затримали відпущених напередодні депутата Васильківської міськради С.Бевза та помічника депутата В.Шпару. 24 серпня затримали ще одного депутата міськради І.Мосійчука.

Проти усіх трьох було порушено кримінальну справу щодо підготовки теракту, а саме: підриву пам’ятника Леніну в місті Бориспіль Київської області. Сам пам’ятник на той момент вже був демонтований за рішенням Бориспільської міськради.

26 серпня усіх трьох затриманих Солом’янський райсуд Києва заарештував на 2 місяці. 18 жовтня строк тримання під вартою на час слідства продовжили до 4 місяців.

Під час слідства двоє свідків Олексій Чернега та Юрій Бойко заявили про тиск і тортури з боку працівників СБУ з метою отримання необхідних показань проти заарештованих. Свідки відмовились від своїх неправдивих свідчень, оскільки вони були отримані забороненими КПК методами. У січні 2012 року телеканал ТВі підготував сюжет, у якому фігурує відзнята прихованою камерою розмова оперуповноваженого СБУ Дмитра Єрмаковича та свідка Ю.Бойка. Працівник спецслужби тиснув на свідка, аби той змінив покази і знову свідчив проти заарештованих.

З 16 грудня 2011 року справа перебуває на розгляді Києво-Святошинського райсуду Київської області. З часу затримання підсудні І.Мосійчук, С.Бевз та В.Шпара перебувають під арештом в Лук’янівському СІЗО.