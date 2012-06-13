Янукович - чиновникам: кожен ваш крок має бути зрозумілий людям
16:46, 13 червня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович наголошує, що влада у постійному діалозі з громадськістю має інформувати людей про свою роботу та роз`яснювати прийняті рішення.
|Янукович зустрівся з кандидатами на посади голів районних держадміністрацій
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
«Побільше зустрічайтеся з людьми, співпрацюйте з ЗМІ, щоб кожен ваш крок для людей був зрозумілим», - сказав він під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних держадміністрацій.
В.Янукович також звернув увагу на важливість особистого прийому громадян.
«Ви повинні знати людей, яким потрібна ваша допомога. Це передусім бідні й багатодітні сім’ї, які потребують особливої уваги», - сказав В.Янукович.
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