Янукович - чиновникам: кожен ваш крок має бути зрозумілий людям

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Побільше зустрічайтеся з людьми, співпрацюйте з ЗМІ, щоб кожен ваш крок для людей був зрозумілим», - сказав він під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних держадміністрацій.

В.Янукович також звернув увагу на важливість особистого прийому громадян.

«Ви повинні знати людей, яким потрібна ваша допомога. Це передусім бідні й багатодітні сім’ї, які потребують особливої уваги», - сказав В.Янукович.