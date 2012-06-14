Батьківщина: Азаров продовжив сумну традицію свого патрона

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії «Батьківщина».

«Сьогодні прем’єр Микола Азаров продовжив сумну традицію свого патрона Віктора Януковича та в черговий раз безпідставно звинуватив Юлію Тимошенко у здійсненні якихось міфічних злочинів, причетність до яких лідера опозиції встановлено нібито швейцарським, американським та російським правосуддям», - сказано у документі.

У «Батьківщині» наголошують, що «ні американський, ні швейцарський, ні російський суд не ухвалював ніяких рішень щодо винуватості Юлії Тимошенко. Це, здається, відомо всім – і українському суспільству, і міжнародній спільноті».

Також у партії обурені словами М.Азарова про те, що український народ не підтримує Ю.Тимошенко.

«Нехай Микола Янович піклується про власну народну підтримку, адже в результаті проведення урядом Януковича – Азарова псевдо-реформ його власний рейтинг коливається десь у межах статистичної похибки. Український народ чекає від прем’єра не політичних заяв і оцінок, а кропіткої роботи з підвищення добробуту наших громадян», - йдеться у заяві «Батьківщини».

У партії також вказують, що «безцеремонні та відверто політиканські» заяви українських керівників вже викликали занепокоєння у провідних європейських політиків.

«Напевне, сьогодні вже ніхто не сумнівається у тому, що керівники Української держави відверто знущаються над принципами презумпції невинуватості, який є основою будь-якої правової держави. Як ніхто не сумнівається у тому, що всі справи Юлії Тимошенко мають відверто замовний та політичний характер», - наголошують у «Батьківщині».

Довідка УНІАН. В інтерв’ю агентству Reuters М.Азаров заявив, що український народ не підтримує Ю.Тимошенко, і жодних протестів проти рішення суду в її справі немає, заявив прем’єр-міністр Микола Азаров в,.

Якби український народ вважав, що її засудили незаконно, «ви б побачили зовсім інше», заявив він.

Ті, хто хотів би «зробити з Тимошенко символ борця за демократію», мають «подивитися на факти», які, за його словами, виявили швейцарське, американське чи російське правосуддя. І «то ж були не політичні звинувачення, то були все кримінальні злочини», сказав Азаров, не уточнивши, які саме «злочини» Тимошенко, наразі не встановлені судами, він має на увазі.