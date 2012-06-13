Янукович упевнений, що Тимошенко причетна до вбивства Щербаня

Президент України Віктор Янукович вважає, що Юлія Тимошенко причетна до злочинів, у яких її звинувачено. Про це він заявив в інтерв’ю агентству Блумберг.

«Янукович заявив, що Україна найняла юридичну компанію зі США Skadden, Arps, Slate, Meagher& FlomLLP для оцінки справи Юлії Тимошенко, чиє ув’язнення змусило європейських посадовців пропустити матчі європейського футбольного чемпіонату, який Україна організує спільно з Польщею. За словами президента України, у той час як апеляція до Європейського суду з прав людини з боку її юристів може знайти процедурні порушення, ніяких юридичних порушень знайдено не буде», - пише Блумберг.

«На Україну здійснюється політичний тиск. Я хочу, щоб люди дивились на проблему Тимошенко з правової точки зору», - сказав Янукович.

Президент також прокоментував нові справи та звинувачення проти Тимошенко.

«Злочини, скоєні в різних кримінальних справах, були вчинені за участі Тимошенко. Це не секрет для всього світу – це сталось. Включаючи вбивство Щербаня. На це були мотиви», - зазначив президент.

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