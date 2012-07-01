«Репортери без кордонів» констатують різке погіршення свободи слова в Україні

Про це в інтерв`ю "Україні молодій" розповіла представник «Репортерів без кордонів» в Україні Оксана Романюк.

"Якщо порівняти минулорічну ситуацію щодо перешкоджання журналістській діяльності з нинішньою, то рiк тому в перший місяць літа взагалі не було таких випадків. За весь 2011–й мали їх 35. Тобто відбулося дуже різке погіршення стану свободи слова", - розповіла О. Романюк.

За її словами, у жодному з восьми цьогорічних випадків побиття журналістів не порушено кримінальної справи за статтею 171.

Оксана Романюк також розповіла, що у рейтингу найнебезпечніших міст для журналістів у плані фізичної небезпеки лідирує Донецьк.

"Трьох журналістів і блогера–правозахисника там побили 23 січня, коли вони знімали прострочені продукти у супермаркеті «Сокіл». Через п’ять днів там же побили ще трьох журналістів, які знімали акцію протесту. У липні минулого року в Донецьку підпалили квартиру журналіста Олексія Мацуки. Минулого тижня стався інцидент iз Максимом Касьяновим. Якщо говорити про тиск на ЗМІ, то лідирує, напевно, Харків, де місцева влада не доклала жодних зусиль для збереження плюралізму засобів масової інформації. Тепер там немає місцевих телеканалів, які б подавали точку зору, відмінну від провладної. Славиться утисками свободи слова також Одеса. І, звичайно ж, Київ, який задає тенденції для регіонів. Якщо у Кабміні відгороджуються від журналістів чорними стрічками, то журналістів починають виганяти навiть із засідань місцевої влади", - додала вона.