Опозиція підозрює, що більшість спробує вдруге розглянути мовний закон

Як передає кореспондент УНІАН, про це на мітингу перед Українським домом повідомив лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк.

«Литвин не підпише цей закон. Проте вони точно відправлять на нову процедуру голосування цей проект», - сказав А.Яценюк. У такому разі, за його словами, опозиція в першу чергу буде вимагати особистого голосування кожного народного депутата у Верховній Раді. І тоді, переконаний лідер «Фронту Змін», необхідних 226 голосів не буде. А.Яценюк зазначив, що повторний розгляд законопроекту можливий завтра або післязавтра, «оскільки це особиста вказівка Януковича». Він додав, що для ухвалення законопроекту у відповідності до процедури необхідно два-три дні і саме тому «ми не можемо згортати акцію».