ЗМІ: Азаров назвав українську мову «малоросійською»

Зокрема, говорячи про творчість Тараса Шевченка, М.Азаров сказав, що повинен нагадати, що «великий Кобзар України Тарас Григорович Шевченко писав російською мовою».

«Вся проза його - російською мовою, всі листи його - російською мовою. Він, живучи в Петербурзі, намагався й вірші свої писати російською. Хоча, звичайно, його вірші, написані рідною малоросійською мовою, більш досконалі й піднесеніші за петербурзькі», - сказав прем`єр-міністр України.

М.Азаров також заявив, що до «проблеми української мови, - рідної мови для багатьох» уряд ставиться «з розумінням».

«Наш уряд дуже серйозно займається україномовними фільмами й україномовними виданнями. Це тема, якою ми займалися й займатимемося», - запевнив він.