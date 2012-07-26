ЗМІ: Азаров назвав українську мову «малоросійською»
Прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю російському виданню «Завтра» назвав українську мову «малоросійською».
Зокрема, говорячи про творчість Тараса Шевченка, М.Азаров сказав, що повинен нагадати, що «великий Кобзар України Тарас Григорович Шевченко писав російською мовою».
«Вся проза його - російською мовою, всі листи його - російською мовою. Він, живучи в Петербурзі, намагався й вірші свої писати російською. Хоча, звичайно, його вірші, написані рідною малоросійською мовою, більш досконалі й піднесеніші за петербурзькі», - сказав прем`єр-міністр України.
М.Азаров також заявив, що до «проблеми української мови, - рідної мови для багатьох» уряд ставиться «з розумінням».
«Наш уряд дуже серйозно займається україномовними фільмами й україномовними виданнями. Це тема, якою ми займалися й займатимемося», - запевнив він.