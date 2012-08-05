В опозиції сподіваються, що присяга захистить їх від «тушкування»

Заступник голови Верховної Ради України, один з лідерів Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Микола Томенко сподівається, що складання кандидатами у народні депутати від опозиції присяги стане певним запобіжником можливій появі парламентаріїв, які переходять до складу провладних фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.Томенко висловив сьогодні журналістам після підписання відповідної присяги, відповідаючи на запитання, що серед опозиційних депутатів у парламенті наступного скликання знову можуть з’явитися так звані «тушки».

«На жаль, від політичного поліцайства та від політичних зрадників Україна ХХ століття не може позбутися. Теоретично вони можливі завжди. Але ми сьогодні для того і робимо цей морально-політичний крок для того, щоб якщо і з’явиться якийсь політичний поліцай, щоб він не мав шансів зробити кар’єру в іншій політичний партії», - сказав він.

М.Томенко наголосив, що існування присяги, відеозапис підписання цього документу серйозно вдарить по кар’єрі тієї особи, яка захоче в якийсь момент зробити вибір на користь іншої політичної сили.

Він визначив, що у правовому сенсі підписання цього документу не матиме жодних наслідків, але «морально-політичний» аспект присяги є дуже важливим.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні кандидати у народні депутати від Об'єднаної опозиції "Батьківщина" підписали присягу.

Всі кандидати взяли на себе зобов’язання у разі обрання вступити до фракції «Батьківщина» у парламенті та ані юридично, ані фактично не виходити з неї протягом всього скликання.

Крім того, кандидати зобов’язалися захищати українську мову як єдину державну, неухильно виконувати рішення фракції та дотримуватися фракційної дисципліни.

Також кандидати у народні депутати від Об'єднаної опозиції присягнулися що звільнять Україну від режиму Президента Віктора Януковича та визволять з-за грат політичних в’язнів.