Тігіпко заявляє, що виявив у Мінсоцполітики чотири корупційні схеми

Про це С.Тігіпко сказав в інтерв'ю газеті «Комсомольская правда в Украине».

«Я прийшов у Міністерство соцполітики і виявив чотири корупційні схеми. Дві вже вдалося зламати, над двома, що залишилися, продовжую битися і зараз», - сказав він.

За словами С.Тігіпка, цього року на придбання інвалідних візків буде витрачено майже 700 млн грн, тоді як раніше ці закупівлі проводилися на корупційних засадах - для участі у тендері заносилися конверти.

«Друга корупційна лазівка - це путівки для чорнобильців. 382 мільйони закладено цього року на їх фінансування. До ухвалення відповідного закону, для того, щоб потрапити у тендер, лікувальні установи платили гроші. Зараз це змінили. Ми перейшли на ваучерну систему. Інвалід сам обирає собі візок і лікувальний заклад», - сказав він.

С.Тігіпко відзначив, що дві інші проблеми виявилися складнішою. «Ми виділяємо кошти на автомобілі для інвалідів і на харчування дітей з Чорнобильської зони. Але з цих коштів до інвалідів і дітей реально надходять лише 50 відсотків», - повідомив міністр.

За словами С.Тігіпка, він пропонував безпосередньо ці гроші доплачувати всім, хто потребує автомобіля, до пенсії, однак громадським організаціям інвалідів це не сподобалося.

С.Тігіпко також пропонував, щоб виділені гроші для дітей з Чорнобильської зони одержували їх батьки, але цю пропозицію також розкритикували громадські організації.

«Без корупції деяким чиновникам нецікаво працювати, вони самі йдуть. І правильно роблять. Тому що якщо бачать вектор нашої роботи, то розуміють, що і до них скоро дістанемося», - сказав С.Тігіпко.