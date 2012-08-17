Дружина Луценка вже зібрала сумки в колонію і сподівається на нормальних людей

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи вирок Печерського районного суду Ю.Луценку в справі щодо організації стеження.

«Його відправлять до Менської колонії Чернігівської області. Ми готові. Сумки зібрані. Це не буде для нас несподіванкою. Я думаю, там теж є нормальні люди і нормальні міліціонери», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 серпня, представник державного обвинувачення, прокурор Віктор Клименко заявив, що після сьогоднішнього вироку вже немає підстав утримувати Ю.Луценка в СІЗО і він буде етапований до місць позбавлення волі.

«На сьогоднішній день відпали підстави утримувати Луценка в СІЗО і він буде етапований до закладу пенітенціарної служби», - сказав він.

Довідка УНІАН. Сьогодні Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

Раніше, 27 лютого 2012 року, Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) за заволодіння державним майном та перевищення службових повноважень.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним цей вирок, винесений Ю.Луценку.

Водночас захист Ю.Луценка подав касаційну скаргу.