Луценко відмовився від медобстеження перед подальшим «лікуванням» у колонії

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко відмовився від медичного експрес-обстеження, наполягаючи на переведенні у спеціалізований лікувальний заклад для проходження стаціонарного курсу обстеження і лікування.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні «Народної самооборони» з посиланням на дружину Ю.Луценка Ірину.

За її словами, сьогодні представники Державної пенітенціарної служби Євген Поляков та Зураб Малазонія, а також лікарі, що входили до складу медичної комісії МОЗ, вчергове створили видимість опікування здоров’ям ув’язненого Ю.Луценка.

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«Вислухавши Луценка, комісія запропонувала йому зробити експрес-обстеження на базі Київської лікарні швидкої допомоги, аби отримати рекомендації для подальшого «лікування» вже у Менській колонії, куди чоловіка мають перевести для відбування покарання», - зазначила І.Луценко, додавши, що у медчастині колонії відсутні будь-які умови для лікування, відсутні лікарі, зокрема і спеціалісти-гастроентерологи.

За словами дружини, Ю.Луценко відмовився брати участь у черговому фарсі. Його умовою було лише офіційне переведення у спеціалізований лікувальний заклад для проходження стаціонарного курсу обстеження і лікування, про що неодноразово наголошували і лікарі комісії МОЗ, які робили обстеження Ю.Луценка і у вересні 2011 року, і в квітні 2012 року, сказала дружина екс-міністра.

«Юрій Луценко також вимагає визначити лікаря, який нестиме відповідальність за встановлення діагнозу, обстеження та його лікування», - наголосила вона.

«Кріон та фестал – не панацея від болів, які щодня терпить мій чоловік. Хворобу треба лікувати, а не запивати знеболювальними», - додала І.Луценко і зауважила, що її чоловік нагадав членам комісії, що саме вони та лікарі СІЗО несуть відповідальність за його здоров’я та життя.

«Юрій Луценко чергову зустріч лікарям призначив вже у Європейському суді з прав людини, де розглядатиметься позов екс-міністра щодо ненадання йому належної медичної допомоги під час утримання в СІЗО», - резюмувала І.Луценко.