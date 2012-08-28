Політолог пояснює, чому наступний парламент буде розпущений

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

На його думку, склад новообраного парламенту буде оновлено на третину. «Це буде перехідний парламент, тому що в новому парламенті буде зіткнення двох політичних епох: старої і нової. З’являються нові політичні сили і нові політики у списках. Дві політичні епохи зустрічаються у новому парламенті», - сказав В.Карасьов.

У зв’язку з цим, вважає експерт, нова Верховна Рада не допрацює до 2017 року і буде розпущена у 2014-2015 роках.

Як прогнозує В.Карасьов, новий парламент буде неструктурованим, з нестійкою більшістю. «Мені здається, що наш старий, іржавий паровоз на повному ходу взагалі рухається у глухий кут: і парламент, і держава. Кочегари в нас є: Микола Янович, який вугілля допоможе підкинути, і Президент підкидує, щоб паровоз набрав швидкості», - зазначив В.Карасьов.

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При цьому, зазначив політолог, новий парламент буде «більш живим», ніж попередній, оскільки у його складі буде як мінімум дві фракції мажоритарників, які «будуть грати у свою гру».

За словами В.Карасьова, на посаду голови Верховної Ради може бути обрано одного з мажоритарників, і таку кандидатуру може підтримати опозиція як компромісну.