Соціологи пропонують опозиції допомогти визначити мажоритарників

Відповідну ініціативу президент аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор Жданов оголосив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Ми пропонуємо таку громадську ініціативу: провести соціологічні дослідження у Києві та Київській області за допомогою тих соціологічних компаній, яким довіряє опозиція, і на підставі цієї інформації "Батьківщина" й «УДАР» могли б ухвалити узгоджене рішення про похід на вибори єдиного кандидата", - сказав І.Жданов.

На його думку, політична сила, кандидат якої за результатами соціологічних опитувань матиме найменшу підтримку серед виборців, має зняти такого кандидата на користь того, у кого рейтинг виявиться вищим.

"Я думаю, що ця ідея є правильною. Таке опитування можна було б провести у вересні, а на початку жовтня провести з'їзди і зняти кандидатів, які є слабкими для перемоги", - додав він.

У свою чергу, директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар зазначила, що парламентська виборча кампанія відбувається з порушеннями, на які ніхто не звертає увагу. Зокрема, за її словами, йдеться про тотальний підкуп виборців та велику кількість замовних матеріалів у ЗМІ. "Наша ініціатива не спрямована на підтримку опозиційних кандидатів. Ми говоримо про тих кандидатів, які демонструють інший рівень політичної культури. Бо якщо опозиція почне вести кампанію так, як веде її влада, то вона програє", - вважає експерт.

Журналіст Вахтанг Кіпіані переконаний, що в багатьох округах опозиційні партії висунули непрохідних кандидатів. "Ця виборча кампанія — це передвістя катастрофи. Приблизно у 17 областях опозиція не візьме жодного мандата. Це означає, що перспектива формування провладної коаліції у 300 голосів цілком реальна, і в цьому сенсі є винятковою ситуацією, коли Київ, зокрема, опозиційно налаштований до влади, але не має достатньо якісних кандидатів, щоб протистояти цій владі", - наголосив В.Кіпіані.

За його словами, попередня домовленість між партіями "Батьківщина" та "Свобода" про узгодження своїх кандидатів у певних округах є позитивним фактором, проте це не вирішує загальної проблеми. "Це не завжди дає позитивний результат, бо на Сході, де практично немає шансів перемогти, все рівно, хто буде представляти опозиційний сектор — "Свобода" чи "Батьківщина", але в Києві, де є суспільний запит на нових людей, на якісні зміни, на непродажну політику, опозиція не запропонувала сильних кандидатів. Тому ми маємо запропонувати політикам вийти на новий рівень узгодження кандидатів", - пояснив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, найконкурентніша боротьба за депутатський мандат відбуватиметься в одномандатних округах Києва та Київської області, у яких загальна кількість виборців становить відповідно 2 млн 160 тис. 941 особа та 1 млн 461 тис. 87 осіб.

Зокрема, найбільшу кількість - 312 - кандидатів у депутати зареєстровано у столичних одномандатних округах та 294 кандидата - в округах Київської області.

При цьому найзапекліша конкуренція за депутатський мандат буде в одномандатному окрузі № 95 у Київській області, в якому зареєстровано 48 кандидатів у депутати. У цьому окрузі балотуються, зокрема, колишній голова Київської обласної держадміністрації Євген Жовтяк, висунутий партією «Українська платформа «Собор», В'ячеслав Кутовий (партія "Батьківщина"), Петро Мельник (Партія регіонів) та інші.

В окрузі № 90 на Київщині за депутатський мандат боротьбу вестимуть 47 кандидатів, у тому числі завідувач сектору забезпечення роботи першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Роман Атаманський, народний депутат України Руслан Зозуля (позафракційний), директор Київського обласного центру з інвестицій та розвитку Вадим Коверда (Партія регіонів), актор-вокаліст Григорій Музика (партія "Відродження"), народний депутат Віталій Чудновський (самовисуванець) та інші.

Друге місце за конкурсом посідають округи столиці. Зокрема, в окрузі № 212 балотуються 39 кандидатів, у тому числі заступник директора дочірнього підприємства "Фуршет Центр" Володимир Кононеко (самовисуванець), народний депутат Кирило Куликов (партія «УДАР»), народний депутат Катерина Лук'янова (самовисуванець), адвокат Тетяна Монтян (самовисуванець), народний депутат Тарас Чорновол (самовисуванець) та інші.