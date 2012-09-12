Третьяков: Остаточну розстановку сил у майбутньому парламенті визначать мажоритарники

Влада не здатна виграти жодного округу в Києві по-чесному, тому основною її зброєю стануть не тільки маніпуляції, фальсифікації та адмінресурс, але і більш брудні методи, аж до провокацій на виборчих дільницях та спроб зірвати голосування, заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков в інтерв’ю журналістам.

Політик вважає великим плюсом те, що опозиційні кандидати-мажоритарники в Києві продемонстрували, що усвідомлюють загальну загрозу для столиці та країни й готові протистояти їй спільними зусиллями.

«Якщо, незалежно від партійної приналежності, ми всі, хто протистоїть цій владі і її замаскованим «тушкам», об'єднаємо сили для забезпечення прозорого процесу і чесного результату виборів, ефект може перевершити навіть найоптимістичніші очікування», - сказав Олександр Третьяков.

На думку політика, остаточну розстановку сил у майбутньому парламенті визначать кандидати-мажоритарники. «Тому дуже важливо, щоб серед них було якомога більше сильних і самостійних людей, здатних протистояти тиску влади. Саме вони здатні утворити потужну групу, яка разом опозиційними партіями здатна схилити шальки терезів на користь демократичних сил», - упевнений Олександр Третьяков.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується до Верховної Ради по мажоритарному округу № 218 у Києві, що об’єднує частини Святошинського і Оболонського районів.