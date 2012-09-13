Ющенко вважає, що за його президентства українцям жилося найкраще

Про це він заявив під час прес-конференції в Сумах для регіональних ЗМІ, коментуючи поточну економічну ситуацію в Україні. Політик охарактеризував її як погіршення у порівнянні з минулим періодом і зазначив: «За весь час незалежності в Україні не було часу кращого за роки, коли президентом України був Ющенко»».

«10-15 років такого курсу змінили б країну до невпізнання, підняли б її на інший політичний та економічний рівень. Створили б українське чудо, – переконаний Ющенко. – Не вистачало тільки політичної стабільності», - переконаний лідер НУ.

Прес-служба Нашої України