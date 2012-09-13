Ющенко вважає, що за його президентства українцям жилося найкраще
10:43, 13 вересня 2012Політика
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Лідер партії «Наша Україна» Віктор Ющенко вважає, за його президенства Україна переживала найкращі часи.
Віктор Ющенко каже, що йому не дали створити "українське чудо"
Про це він заявив під час прес-конференції в Сумах для регіональних ЗМІ, коментуючи поточну економічну ситуацію в Україні. Політик охарактеризував її як погіршення у порівнянні з минулим періодом і зазначив: «За весь час незалежності в Україні не було часу кращого за роки, коли президентом України був Ющенко»».
«10-15 років такого курсу змінили б країну до невпізнання, підняли б її на інший політичний та економічний рівень. Створили б українське чудо, – переконаний Ющенко. – Не вистачало тільки політичної стабільності», - переконаний лідер НУ.
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