Кожна третя дитина намагається зайти на порносайт

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Лабораторії Касперського».

Завдання «Батьківського контролю» - допомогти батькам захистити дітей від тих небезпек, які приховує безконтрольне користування комп'ютером та Інтернетом. Цей компонент міститься в призначених для користувача рішеннях «Лабораторії Касперського».

Експерти «Лабораторії Касперського» проаналізували дані про спрацьовування функції «Батьківський контроль», одержані за допомогою хмарної системи моніторингу загроз Kaspersky Security Network (KSN) за останні півроку. В результаті сайти категорій «Порнографія та еротика», «Соціальні мережі» і «Нелегальний софтвер», згідно із загальносвітовою статистикою, лідирують з великим відривом від інших. При цьому кількість спроб виходу на сайти з порнографічним змістом становить 60 млн. на місяць, що майже в 4 рази перевищує показник категорії, яка йде на другому місці. Спрацьовування «Батьківського контролю» відбувається в тих випадках, коли діти випадково або навмисно переходять на сайти з небажаним змістом.

Українська трійка лідерів, загалом, відповідає світовим тенденціям. Так, на спробу перейти в соціальні мережі в нашій країні «Батьківський контроль» спрацьовував у 36,16% випадків. У випадку з ресурсами «для дорослих» показник становив 30,93%. Традиційно популярний неліцензійних софтвер – кількість спрацьовувань за відповідною категорією становить 14,29%. Є в розподілі і тривожний показник: на четвертому місці опинилася категорія «зброя» (4,31%).

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Як зазначив Костянтин Ігнатьєв, керівник групи аналізу веб-контенту «Лабораторії Касперського», кількість небезпек в Інтернеті збільшується з кожним днем. При цьому сучасні діти за останній рік стали ще активніше користуватися соціальними мережами. Проте саме ці майданчики часто використовуються зловмисниками для поширення шкідливих програм і посилань на шахрайські сайти. Саме тут дитина може вступити в контакт з дуже неприємними, а іноді й небезпечними особами. Крім того, за його словами, не варто забувати і про «класичні» небезпеки для дітей в Інтернеті – можливості побачити щось зовсім не призначене для дитячої психіки, а також стати жертвою фішингу або різного роду шахраїв.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн. дол.