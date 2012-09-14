Більш як мільйон росіян вважають рідною українську мову

Про це повідомляє РІА «Новости»

«Ми відзначаємо в Росії великий інтерес до вивчення української мови, більш як мільйон російських громадян вважають українську мову рідною, а в Україні є інтерес до російської мови», - зазначив він під час підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міносвіти і науки РФ і Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України.

За словами Д.Ліванова, в Росії є запит з боку батьків про створення більшої кількості шкіл, де українська буде мовою навчання. При цьому український «Промінвестбанк» готовий взяти на себе матеріально-технічне забезпечення фінансування гімназій, підбір кадрів і питання поточної діяльності.

Дні науки і освіти Російської Федерації в Україні проходять 13-14 вересня в Києві.

У 2011 році в Москві пройшли Дні освіти і науки України в РФ.

Ініціатива проведення перехресних заходів належить підкомітету з питань гуманітарної співпраці Російсько-Української міждержавної комісії.