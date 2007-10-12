Тимошенко сьогодні передасть Партії регіонів законопроект про опозицію

БЮТ і «Наша Україна – Народна самооборона» уже сьогодні мають намір офіційно передати Партії регіонів законопроект про опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час прес-конференції у Києві.

За її словами, це робиться для того, аби Партія регіонів могла внести свої пропозиції до цього законопроекту і він був узгодженим.

Лідер БЮТ також сказала, що закон про права опозиції необхідно прийняти ще до того, як буде сформований новий уряд. «Я гарантую, що наша демократична влада проголосує за закон до того, як буде сформований уряд», - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.