ЦВК зняла 26 опозиційних мажоритарників, пожертвуваних УДАРу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК за результатами розгляду заяви партії "Батьківщина" про рішення партійного з'їзду щодо скасування реєстрації кандидатів у депутати.

Зокрема, скасовано реєстрацію кандидатів від "Батьківщини" в одномандатних виборчих округах №№ 24, 26, 29, 49, 50, 54, 71, 78, 79, 97, 98, 104, 105, 110, 139, 143, 148, 151, 160, 171, 173, 176, 181, 183, 204, 214.

Згідно з рішенням ЦВК, відповідні зміни будуть внесені до виборчих бюлетенів для голосування у цих одномандатних округах.

Таким чином, від партії "Батьківщина" в одномандатних виборчих округах залишилося 153 із 179 зареєстрованих раніше кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до закону про вибори народних депутатів, політична сила або кандидат у депутати може до 15 жовтня подати заяву про відмову від балотування до Верховної Ради України, проте ЦВК повинна розглянути цю заяву та прийняти рішення про скасування реєстрації по 17 жовтня включно.

Довідка УНІАН. 15 жовтня з’їзд “Батьківщини” зняв на користь «УДАРу» 26 своїх кандидатів у народні депутати.

Перед цим партія «УДАР» зняла на користь Об’єднаної опозиції «Батьківщина» 26 своїх кандидатів-мажоритарників. Ще 6 кандидатів від «УДАРу» було знято на підтримку опозиційних самовисуванців.

ЦВК 15 жовтня вже скасувала реєстрацію 32 кандидатів у депутати, які балотувалися від "УДАРу" в одномандатних виборчих округах.