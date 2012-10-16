Батьківщина відповіла УДАРу: проблеми не з арифметикою, а з етикою, і не у нас

Про це йдеться у заяві прес-служби Об’єднаної опозиції у відповідь на заяву партії УДАР від 15 жовтня.



«Якщо партнери по переговорах «зникають з радарів» у найвідповідальніший момент, якщо партнери по переговорах не виходять на зв’язок, коли до повної згоди залишається не так багато неузгоджених деталей, коли партнери по переговорах врешті-решт приймають одноосібні рішення і до іншої сторони доводять їх не тет-а-тет, а, ховаючи очі, через Інтернет – то тут, очевидно, є проблема. Але не з арифметикою, а з етикою, і не у «Батьківщини», а у когось іншого», - заявили в «Батьківщині».



«Якби не ця проблема, безумовно, кількість узгоджених кандидатів була би більшою, а подальша співпраця в кампанії на округах – глибшою», - підкреслили в Об'єднаній опозиції.



Втім, і досягнутий результат в «Батьківщині» вважають позитивним, а досвід переговорів – корисним, «таким, що дозволить краще розуміти гіпотетичних партнерів по демократичній коаліції».



«Батьківщина» пропонує УДАРу припинити на цьому полеміку щодо кількості узгоджених кандидатів, натомість зосередитися на питанні їхньої якості.

"А саме – на політичних зобов’язаннях узгоджених кандидатів щодо голосування за закон про імпічмент та початок процедури імпічменту Януковича, щодо законів про відкликання народних депутатів та кримінальну відповідальність за порушення принципу індивідуального голосування тощо", - додають у заяві.