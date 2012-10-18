Третьяков: Партії влади вигідна низька явка виборців у Києві

Для здійснення таких планів, упевнений політик, «регіоналам» потрібно створити у наступному парламенті більшість у 300 голосів. «Це дозволить їм змінити Конституцію і закріпити в ній право обирати президента парламентом», - сказав Третьяков.

«У такому випадку про політичну конкуренцію, демократичну зміну влади та всенародне голосування за президента можна буде забути назавжди», - вважає політик-опозиціонер.

На його думку, партії влади вигідно, щоб явка на вибори в столиці, де більшість виборців не підтримують Партію регіонів, була якнайнижчою.

«Якщо кияни не прийдуть голосувати 28 жовтня, то на наступні вибори їх більше можуть і не покликати, - заявив Олександр Третьяков. – Адже Партія регіонів прагне зробити все, аби скасувати всенародні вибори та навічно узурпувати владу».

Нагадаємо, Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.