Фельдман ініціює створення харківського лобі у новому парламенті

Олександр ФЕЛЬДМАН, 43-й номер виборчого списку Блоку Юлії ТИМОШЕНКО, ініціює підписання «Меморандуму про створення депутатського об’єднання «За Харків!» у Верховній раді України VI скликання.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА.

«Харківщина, як багатомільйонний регіон, інтелектуальний центр країни, столиця багатьох галузей освіти і високотехнологічного виробництва, потребує високого представництва власних інтересів на центральному політичному рівні. При цьому харківська община через скасування мажоритарної системи виборів, відсутність інститутів регіонального представництва та недосконалість нинішньої політичної системи не має у своєму розпорядженні механізмів захисту власних інтересів та їх цивілізованого лобізму», - зазначається в тексті Меморандуму.

«Після проведення попередніх підсумків виборів можна з упевненістю сказати, що у Харкова нарешті з’явилася унікальна можливість отримати своє потужне представництво в парламенті і сформувати регіональне депутатське об’єднання», - вважає О.ФЕЛЬДМАН.

За його даними, у Верховній раді VI скликання від різних політичних сил обрано 14 народних депутатів-харків’ян.

О.ФЕЛЬДМАН пропонує всім депутатам-харків’янам, незалежно від партійної приналежності, об’єднатися в рамках депутатської групи «За Харків!», аби разом відстоювати інтереси мешканців свого регіону в парламенті.

Як зазначають експерти, об’єднання «За Харків!» - це перший приклад регіоналізації груп інтересів у парламенті і перший крок до переходу від структури лобізму галузевих схем, де головну роль відігравав великий галузевий капітал, - до регіональних, де тон задають знані регіональні лідери.

До Верховної Ради VI скликання за списками різних політичних сил пройшло 14 народних депутатів-харків’ян: Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА (КПУ), Інна БОГОСЛОВСЬКА (Партія регіонів), Олег ГЕЙМАН (БЮТ), Ірина ГОРІНА (ПР), Віталій ДАНИЛОВ (БЮТ), Валерій КАМЧАТНИЙ (БЮТ), Юлія КОВАЛЬОВА (Партія регіонів), Олексій ЛОГВИНЕНКО (БЮТ), Василь ПОТАПОВ (Партія регіонів), Дмитро СВЯТАШ (ПР), Володимир ФІЛЕНКО (БЮТ), Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ), Дмитро ШЕНЦЕВ (ПР), Петро ЮЩЕНКО (НУ-НС).