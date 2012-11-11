Олійник вважає «особливі думки» членів ЦВК політичною грою

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції ПР Володимир Олійник.

"Деякі з ЦВК, виступаючи з сумнівними гучними політичними заявами, роблять це на догоду опозиції. Хор «окремих думок» членів ЦВК виглядає як зрежисована піар-кампанія. Ті, хто хочуть займатися політикою, повинні вийти зі складу комісії", - заявив Олійник прес -службі партії.

Регіонал вважає, що такі дії членів ЦВК суперечать міжнародній практиці.

"Будь-які непродумані легковажні політичні заяви підривають імідж України у світі. ЦВК - це не політичний орган, і його члени повинні залишатися поза політикою", - вважає В. Олійник.