Олійник вважає «особливі думки» членів ЦВК політичною грою
18:26, 11 листопада 2012Політика
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Особлива думка членів ЦВК щодо результатів виборів продиктована опозицією.
Олійник теж рекомендує не займатися політикою в ЦВК
Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції ПР Володимир Олійник.
"Деякі з ЦВК, виступаючи з сумнівними гучними політичними заявами, роблять це на догоду опозиції. Хор «окремих думок» членів ЦВК виглядає як зрежисована піар-кампанія. Ті, хто хочуть займатися політикою, повинні вийти зі складу комісії", - заявив Олійник прес -службі партії.
Регіонал вважає, що такі дії членів ЦВК суперечать міжнародній практиці.
"Будь-які непродумані легковажні політичні заяви підривають імідж України у світі. ЦВК - це не політичний орган, і його члени повинні залишатися поза політикою", - вважає В. Олійник.
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