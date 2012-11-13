Податкова стверджує, що обшуки у чоловіка Оробець не мають політичного підґрунтя

Про це повідомляє Державна податкова служба у м. Києві.

Податкова служба наголошує, що жодного працівника фізичного захисту податкової міліції до обшуку не залучалося.

«Заяви окремих політиків щодо використання працівниками податкової служби масок під час проведення слідчих дій не відповідають дійсності», - підкреслили у відомстві.

У провадженні слідчого управління ДПС у м. Києві знаходиться кримінальна справа, порушена за фактом підробки статутних документів при створенні ТОВ «Фенікс Капітал» за ст. 358 ч. 1, ч. 4 Кримінального кодексу України та стосовно службових осіб ТОВ «Фенікс Капітал» за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

В ДПС пояснили, що підставою для порушення кримінальної справи стали результати документальної виїзної перевірки вказаного підприємства з питань дотримання вимог податкового законодавства, згідно з якою встановлено: операції з купівлі-продажу цінних паперів з компанією-нерезидентом (Республіка Кіпр), що зареєстрована на «підставних осіб» та має ознаки «фіктивності»; фінансові маніпуляції з цінними паперами та несплата податків у розмірі понад 4 млн грн.

ДПС у м.Києві підкреслює, що усі слідчі дії стосовно ТОВ «Фенікс Капітал» пов’язані із адміністративно-господарською діяльністю підприємства і не мають жодного політичного підґрунтя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 листопада, Л.Оробець заявила, що до київського офісу компанії Phoenix Capital, головою ради директорів якої є її чоловік, увірвалися невідомі у масках.

За її словами, працівники через скло показали, що їх б'ють, і що там відбувається обшук.

Водночас, помічник депутата Ярослав Юрчишин, який став свідком вторгнення, розповів, що всіх працівників закрили в офісі і відібрали телефони.

"Невідомі представилися охоронцям працівниками УБОЗу, а всередині вони вже показують посвідчення податкової міліції. Міліціонерам, яких викликали працівники компанії, ці невідомі відмовляються показати постанову суду про обшук", – сказав Я.Юрчишин.

За словами Л.Оробець, її чоловік займається інвестиційним банкінгом, має середній бізнес на 50 робочих місць.

"Він все життя справно платив податки і змушував робити це своїх контрагентів, але от сьогодні "вигрібає" від податкової", – заявила депутат.

Пізніше Л.Оробець також повідомила, що їй на мобільний зателефонували з прихованого номеру і запропонували "вирішити питання шляхом політичних переговорів".