Оробець каже, що її хочуть загнати в більшість

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Вибори 2012 скінчилися, спостерігачі поїхали - почався звичайний український бєспрєдєл....Дали зрозуміти, що відбувається. Почалася "індивідуальна робота" з народними депутатами по створенню більшості під Януковича”, - наголосила Л.Оробець.

Вона також додала, що люди, які увірвалися в офіс її чоловіка, збиваючи з ніг охоронця, кричали, що вони з УБОЗ, а зараз переконують юристів, що з податкової міліції.

“Викликали міліцію по 102 - приїхала група. Люди в цивільному не впускають і їх до офісу! На вимогу працівника міліції пред'явити ухвалу суду, яка дозволяє проведення обшуку та слідчі дії, не реагують”, - додала вона.

Крім того, Л.Оробець, посилаючись на слова свого помічника, зауважила, що з двох викликаних нарядів міліції жоден "страж порядку" не наважився підійти до "податківців", щоб з'ясувати законність їх дій. “Зі слів помічника: на місце події приїхали журналісти. Їм теж не показали документальних підстав утримування у заручниках кількох десятків людей. Від спілкування з журналістами "правоохоронці" відгородилися дверима”, - додала вона.

Л.Оробець також повідомила, що у приміщення, долаючи опір, зайшов народний депутат Андрій Парубій і теж став заручником "правоохоронців". “Від журналістів відгородилися шафою, щоб завадити зйомці. На прохання журналістів показати, на підставі чого відбуваються усі ці дії, відповідь була: "не хвилюйтесь, слідчий зараз напише", - написала вона.

В той же час, наголосила Л.Оробець, адвоката фірми не впустили, так само не впустили і заступника керівника податкової міліції.

Як повідомлялося, до офісу чоловіка народного депутата України, яка обиралася до нового парламенту за списками “Батьківщини” Л.Оробець увірвалися невідомі особи в масках.

Чоловік Л.Оробець є головою ради директорів київського офісу компанії Phoenix Capital.