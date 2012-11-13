ЗМІ: В офісі чоловіка Оробець влаштували «маски-шоу»

Про це повідомила сама Л.Оробець у коментарі "Українській правді".

"Це винятково політична розправа", – вважає депутат.

За її словами, працівники через скло показали, що їх б'ють і, що там відбувається обшук.

"Вони, напевно, знали мій графік, знали, що сьогодні я в Одесі і не зможу ніяк ані перешкодити, ані втрутитися", – розповіла Л.Оробець.

Водночас, помічник депутата Ярослав Юрчишин, який став свідком вторгнення, розповів, що всіх працівників закрили в офісі і відібрали телефони.

"Невідомі представилися охоронцям працівниками УБОЗу, а всередині вони вже показують посвідчення податкової міліції. Міліціонерам, яких викликали працівники кампанії, ці невідомі відмовляються показати постанову суду про обшук", – сказав Я.Юрчишин.

За словами помічника, з двох викликаних нарядів міліції, жоден працівник міліції не наважився підійти до "податківців", щоб з'ясувати законність їх дій.

За словами Л.Оробець, її чоловік займається інвестиційним банкінгом, має середній бізнес на 50 робочих місць.

"Він все життя справно платив податки і змушував робити це своїх контрагентів, але от сьогодні "вигрібає" від податкової", – заявила депутат.

Пізніше Л.Оробець також повідомила, що їй на мобільний зателефонували з прихованого номеру і запропонували "вирішити питання шляхом політичних переговорів".

"... Ваша політична позиція нам була б дуже цінна...", – процитувала Л.Оробець невідомого співрозмовника.