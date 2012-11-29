Експерт: На президентських виборах проти Януковича може виступити його соратник

Конкурентом нинішнього Президента України Віктора Януковича на виборах глави держави 2015 року може хтось із його оточення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив директор Інституту української політики Костянтин Бондаренко.

За його словами, це може статися у випадку виникнення «серйозних катаклізмів політичного характеру». «Всередині команди можуть відбутися серйозні «тектонічні зсуви». І той, хто сьогодні може вважатися одним із найбільших союзників Президента, може раптом виступити у ролі його опонента», - зауважив експерт.

Він також вважає претендентами на вихід у другий тур президентських виборів-2015 року лідерів партій «Фронт змін» Арсенія Яценюка, «УДАР» - Віталія Кличка, «ВО «Свобода» - Олега Тягнибока та КПУ - Петра Симоненка. «Керівники парламентських фракцій – це заздалегідь уже кандидати на посаду Президента», - додав експерт.

На його думку, оскільки кожен із цих політиків уже бачить себе у другому турі, - це породжує між ними взаємну недовіру і ревнощі. «Наступні два роки пройдуть під знаком «яблука чвар», яким є вибори 2015 року, і не дадуть можливості об’єднатися в якусь стійку коаліцію», - сказав К.Бондаренко і додав, що ці два роки для України будуть складними в економічному та соціальному планах.

При цьому він вважає, що коаліції у парламенті все ж утворюватимуться, але існуватимуть вони недовго. На думку експерта, ця ситуація буде вигідна Президенту, який спробує стати її «диригентом».

Водночас, К.Бондаренко наголосив, що в оточенні Президента України Віктора Януковича вже сьогодні є безліч готових робити ставки на опозиціонерів, аби у другому турі виборів глави держави мати «безпрограшний варіант».

«Саме тому в (парламентській виборчій) кампанії Арсенія Яценюка деякі експерти вбачали гроші Рината Ахметова, в кампанії Віталія Кличка вбачалися гроші Дмитра Фірташа, в кампанії Олега Тягнибока взагалі підозрюють чи не всіх олігархів одночасно», - зазначив К.Бондаренко.

Крім того, він висловив переконання, що в А.Яценюка найменше шансів з усіх потенційних кандидатів вийти у другий тур президентських виборів. «У кожного вундеркінда є одна вада, слабка сторона – вони дорослішають. Сьогодні Арсеній Петрович – дорослий політик, а подорослішавши, він втратив свою привабливість, харизму і з кожним днем втрачає ще більше, тому що не продукує нових ідей», - сказав експерт.

Водночас, на думку К.Бондаренка, не виключений варіант, за якого у виборах Президента братиме участь новий лідер, «людина з вулиці», це може статися у випадку загострення соціальної ситуації в країні.

У свою чергу директор Інституту розвитку політичних технологій “PolitPR Ukraine” Дмитро Раімов висловив переконання, що на посаду Президента у 2015 році претендуватиме кілька десятків кандидатів, і та виборча кампанія стане безпрецедентною за кількістю кандидатів-самовисуванців.