Янукович підписав закон про референдум

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті президента.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про всеукраїнський референдум».

20 листопада Верховна Рада відмовилася підтримати проект постанови народних депутатів Сергія Саса і Миколи Томенка «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття як закону проекту Закону України «Про всеукраїнський референдум». За дане рішенні проголосували лише 16 із 276 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом постанови передбачалося скасувати рішення Верховної Ради від 6 листопада про ухвалення закону про всеукраїнський референдум як таке, що прийняте з грубим порушенням вимог Конституції України та Регламенту ВР.

22 листопада закон було передано на підпис Президентові.

Закон передбачає, що всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України (далі - громадяни) рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, встановленому цим законом.

Порядок підготовки і проведення всеукраїнського референдуму регулюється Конституцією України, цим законом, а також іншими законодавчими актами України.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути будь-які питання за винятком тих, вирішення яких не допускається Конституцією, законами України. На всеукраїнський референдум можуть виноситися декілька питань з однієї проблеми.

За предметом всеукраїнський референдум може бути: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум); про зміну території України (ратифікаційний референдум); щодо прийняття чи скасування закону України або внесення змін до чинного закону України (законодавчий референдум); з будь-якого питання за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум).

Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією та законами України вимог щодо організації і порядку проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов’язковими.

Новий всеукраїнський референдум з інших питань, що раніше виносились на референдум, окрім внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції України з одного й того самого питання, може бути проведено не раніше, ніж через рік з дня оголошення результатів проведеного референдуму.

Реалізація ініціативи щодо внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можлива Верховною Радою України наступного скликання.

Суб’єктами ініціювання всеукраїнського референдуму є український народ, Верховна Рада України, у випадках та порядку встановленому Конституцією України та цим законом. Суб'єктом призначення (проголошення) є Президент України та Верховна Рада України.

Конституційний референдум щодо внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України призначається Президентом України за ініціативою Верховної Ради України, з урахуванням вимог частини восьмої статті 22 цього закону.

Ратифікаційний референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою України.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Президентом України, з урахуванням вимог частини восьмої статті 22 цього закону.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою - це форма прийняття громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення з урахуванням обмежень встановлених Конституцією України та цим законом.

Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою український народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, може реалізувати своє виключне право визначати і змінювати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України (установчу владу) у порядку, який визначений цим законом.

Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою український народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення, може в порядку, який визначений цим законом, схвалювати нову редакцію Конституції України, вносити зміни до Конституції України, скасовувати, визнати таким, що втрачає чинність чи визнати нечинним закон про внесення змін до Конституції України.

Через всеукраїнський референдум за народною ініціативою український народ, як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення, може в порядку, який визначений Конституцією України та цим законом, приймати закони України (вносити до них зміни), крім законів, прийняття яких на референдумі не допускається згідно з Конституцією України, скасовувати закони України, визнавати закони України такими, що втратили чинність чи визнавати нечинними закони України або окремі їх положення.

За народною ініціативою може бути проведено всеукраїнський референдум з будь-яких питань, за винятком тих, щодо яких всеукраїнський референдум не допускається згідно з Конституцією України.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Указ Президента України щодо проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою опубліковується в офіційних друкованих виданнях протягом трьох днів з моменту його підписання.

Всеукраїнський референдум щодо схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України - це форма реалізації українським народом свого права визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття нової редакції Конституції України на всеукраїнському референдумі.

Законопроект про внесення змін до розділів І "Загальні засади", III "Вибори. Референдум", XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або народними депутатами України, які становлять не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом.

Указ Президента України щодо призначення всеукраїнського референдуму опубліковується в офіційних друкованих виданнях протягом трьох днів з моменту його підписання.

Всеукраїнський референдум про зміну території України - це форма прийняття громадянами України рішення щодо затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України.

Постанова Верховної Ради щодо проведення всеукраїнського референдуму опубліковується в офіційних друкованих виданнях протягом трьох днів з моменту його підписання.

Не може бути ініційовано призначення всеукраїнського референдуму щодо законопроектів з питань податків; бюджету; амністії.

На всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути винесене (ініційоване) питання про зміну території України.

Тексти нової редакції Конституції України та законопроектів, що виносяться на конституційний та законодавчий референдум, не повинні скасовувати чи обмежувати зміст та обсяг існуючих прав і свобод людини і громадянина, або бути спрямованими на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Всеукраїнський референдум не може призначатися (проголошуватися) чи проводитися в умовах воєнного чи надзвичайного стану на всій території України.