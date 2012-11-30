У Каськіва заявляють про «повне врегулювання» непорозуміння з іспанцями

Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами України заявляє про «повне врегулювання» непорозуміння з іспанською нафтогазовою компанією Gas Natural Fenosa у зв'язку з підписанням 26 листопада угоди про співпрацю в реалізації проекту «LNG-термінал».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі агентства.

Gas Natural Fenosa проінформувала українську сторону, що Джорді Сарда Бонвєї (Jordi Sarda Bonvehi), який 26 листопада підписав угоду з Держінвестпроектом від імені цієї компанії, не володів відповідними повноваженнями.

У свою чергу, Держінвестпроект взяв до уваги інформацію Gas Natural Fenosa і відзначив, що підписана угода не передбачала будь-яких фінансових або юридичних зобов'язань.

Також Держінвестпроект повідомляє, що звернувся до президента компанії Gas Natural Fenosa Сальвадора Габарро Серра (Salvador Gabarrо Serra) з пропозицією про особисту зустріч для обговорення перспектив співпраці.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал». Зокрема, компанія мала виступити інвестором реалізації проекту.

Спочатку планувалося, що документ від іспанської сторони підпише директор із зовнішніх зв'язків Gas Natural SDG, S.A. Джорді Гарсіа Табернеро.

Проте через те, що він не зміг із неназваних причин бути на церемонії, документ підписав Джорді Бонвєї, який, як пізніше заявила компанія, не працює в Gas Natural і є професійним комерційним представником, представляє інтереси Gas Natural, Enegas, інших іспанських компаній.

Джорді Бонвєї за кілька днів після підписання угоди визнав, що не мав права підписувати цей документ.