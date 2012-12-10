Головне за день: огляд топ-новин
Шанси Миколи Азарова всидіти в прем'єрському кріслі, умови, на яких Євросоюз готовий підписати з Україною Угоду про Асоціацію, підготовка до старту нової Верховної Ради, - ось тільки частина топ-тем сьогоднішнього дня.
Більш повна картина - в нашому огляді:
ЗМІ: Євросоюз може пом'якшити умови підписання асоціації з Україною
Регіоналам поки не вистачає голосів на підтримку Азарова
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