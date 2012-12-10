Головне за день: огляд топ-новин

Шанси Миколи Азарова всидіти в прем'єрському кріслі, умови, на яких Євросоюз готовий підписати з Україною Угоду про Асоціацію, підготовка до старту нової Верховної Ради, - ось тільки частина топ-тем сьогоднішнього дня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter