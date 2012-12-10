Головне за день: огляд топ-новин

20:13, 10 грудня 2012
Політика
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Шанси Миколи Азарова всидіти в прем'єрському кріслі, умови, на яких Євросоюз готовий підписати з Україною Угоду про Асоціацію, підготовка до старту нової Верховної Ради, - ось тільки частина топ-тем сьогоднішнього дня.

Більш повна картина - в нашому огляді:

ЗМІ: Євросоюз може пом'якшити умови підписання асоціації з Україною

Регіоналам поки не вистачає голосів на підтримку Азарова

Нафтогаз хоче позичити в китайців 3,656 мільярда доларів

Томенко вважає, що з висуванням Азарова Янукович поспішив

Бойко запросив корейців до участі в проекті «LNG-термінал»

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