Посол США каже, що Кузьміна ніхто не збирався заарештовувати

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні в коментарі журналістам.

«Я можу підтвердити, що його віза була скасована. Але не є правдою і загалом жодних планів щодо його арешту не існувало. Це неправда», – сказав посол. При цьому він сказав, що не може назвати причину анулювання візи.

«На жаль, я не можу вдаватися в конкретні деталі щодо причин, чому його віза скасована. Тому що у нас дуже суворі закони, які захищають недоторканність приватного життя», - сказав посол. При цьому він запевнив, що сам Р.Кузьмін знає причину, чому йому було відмовлено у візі.

Дж.Теффт зазначив, що на даний момент немає інших українських посадовців, яким скасовану американську візу. «Є інші українці, яким у минулому, коли вони зверталися по візу, їм було відмовлено або скасовували візу. Але це було в минулому. На сьогодні такого списку немає», - сказав посол.

Відповідаючи на запитання, чи може бути поновлена віза Р.Кузьміну, посол сказав: «Якщо він бажає подати заявку на отримання візи, він може це зробити. За процедурою, він має пройти на особисту співбесіду із співробітником консульства і на питання, яка мета відвідання США, він має дати відповідь».

Відповідаючи на запитання про нібито американських лобістів, які не дозволяють допитати Павла Лазаренка та Петра Кириченка як свідків у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня, посол зазначив, що ці питання вирішуються у спілкуванні з Міністерством юстиції США.

«Я думаю, що це жодним чином не пов’язано з американськими лобістами», – сказав посол. Він запевнив, що всі офіційні запити, які надаються від Генеральної прокуратури України, дуже ретельно вивчаються Міністерством юстиції США.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 грудня, Р.Кузьмін в оприлюдненому на офіційному сайті Генеральної прокуратури листі до Президента США Б.Обами заявив, що йому анулювали багаторазову п'ятирічну візу у США без пояснення причин.

"Я хочу привернути Вашу увагу до гострої проблеми, яка ускладнює відносини між Україною та США. Суть проблеми полягає в тому, що група американських лобістів тривалий час перешкоджає проведенню допитів свідків у справі про вбивство члена українського парламенту Євгена Щербаня. Мова йде про Павла Лазаренка, Петра Кириченка і Миколу Мельниченка, які на даний час проживають у США і публічно заявили про свою згоду дати свідчення у справі. Генеральна прокуратура України близько тридцяти разів зверталася до Департаменту юстиції США з проханням посприяти в організації допитів згаданих свідків. Незважаючи на це, до сьогодні Департамент юстиції США ігнорує звернення української сторони про проведення допитів", - написав Р.Кузьмін.

За його словами, Департаментом юстиції США за ініціативи деяких американських та українських політиків розроблено ретельний план з протидії та знищення справи про вбивство Є.Щербаня. "Одним із завдань цього плану є перешкоджання Генеральній прокуратурі України у висуненні обвинувачення Юлії Тимошенко і П.Лазаренку в рамках цієї справи. Про цей план слідчим Генеральної прокуратури України повідомив колишній співробітник охорони Президента Леоніда Кучми М.Мельниченко, який нещодавно повернувся в Україну із США", - уточнив він.

"Одним із елементів цього плану є дискредитація не лише слідчої групи Генеральної прокуратури України, а й мене як її керівника. Ініціатори плану припускали спровокувати мій арешт на території США за спеціально сфабрикованими звинуваченнями. М.Мельниченко мав стати учасником цієї міжнародної провокації. Метою мого арешту мала стати моя дискредитація в очах американської влади і, як результат, підтвердження незаконності моїх дій в США. Мені мали інкримінувати, що на території США я начебто примушував свідка М.Мельниченка до давання свідчень у справі про вбивство слідчим Генеральної прокуратури України. Отже, ініціатори плану мали намір змусити українську владу припинити розслідування не лише справи про вбивство Є.Щербаня, але й інших злочинів, у яких обвинувачується Ю.Тимошенко", - повідомив Р.Кузьмін Президенту США.