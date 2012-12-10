ЗМІ: Євросоюз може пом'якшити умови підписання асоціації з Україною

За інформацією видання «Комерсант-Україна», Євросоюз пом'якшить свою позицію, щоб зберегти шанс на підписання асоціації в 2013 році.

До списку вимог увійшли розробка Виборчого кодексу, продовження судової реформи і ліквідація наслідків вибіркового правосуддя - Брюссель очікує, що лідери опозиції Юлія Тимошенко та Юрій Луценко вийдуть на свободу після рішення Європейського суду з прав людини.

Тим часом ряд джерел "Комерсант" вважає, що виконанню плану завадить потепління українсько-російських відносин. За деякими даними, вже 17-18 грудня в рамках ще не анонсованого візиту президента Віктора Януковича до Москви може початися розворот вектора інтеграції України.

Раніше представники ЄС називали три ключові вимоги до України, при виконанні яких стане можливим підписання угоди, - проведення вільних і чесних виборів; відмова від практики вибіркового правосуддя і ліквідація її наслідків; прогрес у проведенні реформ. Два останні пункти, втім, досить неконкретні і допускають двояку оцінку їх виконання, а перший вже застарів - вибори відбулися і викликали критику багатьох спостерігачів.

У рішенні Ради ЄС буде міститися оновлений список умов. За даними Комерсанта, вони будуть дещо пом'якшені, щоб зробити можливим підписання асоціації в 2013 році. Зокрема, Брюссель вирішив погодитися з доводами офіційного Києва про те, що джерелом проблем при проведенні виборів стало неідеальне виборче законодавство. Рада ЄС вимагатиме від України розробити новий Виборчий кодекс, причому з урахуванням думки опозиції. Загальну вимогу про продовження реформ в Україні буде конкретизовано - оцінка Євросоюзом виконання цього пункту буде грунтуватися на прогресі в реалізації судової реформи, підкреслюють джерела.

У списку залишиться умова, пов'язана з проблемою вибіркового правосуддя. Джерела видання стверджують, що в ньому не згадуються конкретні прізвища, проте Європа чекає перегляду вироків екс-прем'єра Юлії Тимошенко та екс-глави МВС Юрія Луценка. "Про це не говориться прямо, але Рада ЄС дає Україні шанс скасувати їхні вироки на підставі майбутніх рішень Європейського суду з прав людини", - вважає один із співрозмовників "'Ъ" в Брюсселі.

На сьогоднішньому засіданні буде обговорюватися також можлива дата саміту Україна-ЄС. "Йдеться скоріше про кінець лютого або навіть березень", - пояснив "Комерсанту" європейський дипломат. За однією з версій, Брюссель може дочекатися проведення довиборів у Раду у п'яти мажоритарних округах.