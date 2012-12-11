В Україні через негоду залишився без світла 191 населений пункт
08:17, 11 грудня 2012Політика
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Сьогодні вночі через негоду (пориви вітру, дощ, мокрий сніг та ожеледь) спрацювали системи захисту ліній електропередач і сталося знеструмлення 191 населеного пункту у 4 областях України.
Сніг і дощ знеструмили 191 населений пункт
Як повідомляє прес-служба МНС, у Київській області знеструмлено 152 населених пункти, у Вінницькій – 31, у Чернігівській – 5, у Волинській – 3.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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