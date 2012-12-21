Посол Росії розповів, що саме може суттєво знизити ціну на газ для України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

«Якщо відбудеться вихід на якісь рішення, то я думаю, що ці рішення передбачатимуть і серйозне редукування або зниження ціни на російський газ для України», - сказав М.Зурабов.

При цьому він підкреслив, що тему, що стосується української ГТС, Київ і Москва розглядають абсолютно окремо, і вона не пов'язана з темою співробітництва в рамках Митного союзу. «Тема української ГТС обговорюється абсолютно ізольовано», - сказав М.Зурабов.