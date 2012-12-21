Посол Росії розповів, що саме може суттєво знизити ціну на газ для України
15:10, 21 грудня 2012Політика
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Знаходження Україною та Росією компромісного варіанту щодо подальшого розвитку та управління українською ГТС дозволить РФ суттєво знизити ціну газу для України.
Посол підкреслив, що питання ГТС розглядається окремо від теми Митного союзу
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Посол РФ в Україні Михайло Зурабов.
«Якщо відбудеться вихід на якісь рішення, то я думаю, що ці рішення передбачатимуть і серйозне редукування або зниження ціни на російський газ для України», - сказав М.Зурабов.
При цьому він підкреслив, що тему, що стосується української ГТС, Київ і Москва розглядають абсолютно окремо, і вона не пов'язана з темою співробітництва в рамках Митного союзу. «Тема української ГТС обговорюється абсолютно ізольовано», - сказав М.Зурабов.
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