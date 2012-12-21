Зурабов каже, що Янукович поїде до Путіна аж на три дні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

«Йде підготовка до державного візиту Віктора Федоровича Януковича до Російської Федерації», - сказав М.Зурабов.

Він зазначив, що розробляється варіант не дводенного, як завжди прийнято проводити державний візит, а триденного візиту.

У третій день візиту, зазначив М.Зурабов, президенти України та Росії планують провести в Нижньому Новгороді Українсько-російський форум міжрегіонального співробітництва.

При цьому М.Зурабов не уточнив можливу дату візиту. Лише зазначив, що дату проведення Форуму міжрегіонального співробітництва, який буде присвячено обговоренню питань співробітництва в транспортній сфері, було перенесено через проведення виборів до Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, запланований на 18 грудня робочий візит В.Януковича до Російської Федерації було перенесено.

Прес-служба Президента України зазначала, що темами зустрічі президентів України та Росії були визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, в першу чергу в енергетичній та торгово-економічній сферах. Зокрема – вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – зазначили в прес-службі.