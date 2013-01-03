Джерело: Директор стадіону «Металіст» написав заяву про відставку

Про це УНІАН повідомило джерело у ФК «Металіст».

За словами співрозмовника агентства, після телефонної розмови з представником місцевої влади 2 січня В.Шевченко раптово подав заяву «за власним бажанням».

Кореспондентові УНІАН сьогодні не вдалося зв’язатися із В.Шевченком, телефони у приймальній директора не відповідають.

Водночас, заступник начальника Головного управління у справах сім`ї молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління у справах фізичної культури та спорту Сергій Христоєв повідомив УНІАН, що управління «не має претензій до роботи керівника стадіону «Металіст», «офіційних документів (заяви – УНІАН) від В.Шевченка не надходило» і зустрічей з ним напередодні «ніхто не проводив».

При цьому С.Христоєв наголосив, що «звільнити директора ОСК «Металіст» можна лише на підставі рішення сесії обласної ради».

Коментуючи подію, місцеві футбольні експерти не виключають, що зміна директора стадіону «Металіст» - ознака початку вигнання успішних топ-менеджерів, які займалися реконструкцією стадіону, створенням клубу, проведенням Євро-2012. У випадку з В.Шевченком причиною звільнення називають бажання міської влади встановити контроль над інфраструктурою ФК «Металіст».

Нагадаємо, що раніше новий власник ФК «Металіст» заявив про намір зберегти нинішнє керівництво клубу.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2012 року депутати Харківської міськради звернулися до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» у комунальну власність міста Харкова. У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

20 грудня президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу в зв’язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

24 грудня О.Ярославський склав із себе повноваження президента ФК «Металіст» і заявив, що передав зобов’язання з його фінансування іншому інвестору.

Цього ж дня сайт футбольного клубу повідомив про досягнення домовленості з групою компаній «ГазУкраїна», головним бенефіціаром якої є С.Курченко, щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського.

Пізніше С.Курченко заявив, що тренерський штаб та адміністратори команди продовжуватимуть співпрацю згідно з контрактами. С.Курченко також заявив про намір найближчим часом викупити у місцевої влади стадіон «Металіст».