Держкомтелерадіо визнав сайт МЗС найгіршим за наповненням

Веб-сайти Державного агентства України з питань кіно, Міністерства закордонних справ України, Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, а також Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року мають найнижчий показник якості інформаційного наповнення.

Відповідні дані моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади оприлюднені Державним комітетом з питань телебачення та радіомовлення.

Максимальне значення показника якості інформаційного наповнення мають 12 веб-сайтів: Державної архівної служби України, Державної міграційної служби України, Державної служби геології та надр України, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України, Державної служби України з контролю за наркотиками, Державної служби України з лікарських засобів, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Державної служби фінансового моніторингу України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Серед сайтів місцевих виконавчих органів найбільш якісними визнані веб-сторінки Волинської, Закарпатської, Кіровоградської, Миколаївської та Чернігівської обласних державних адміністрацій.

Експерти Держкомтелерадіо вважають, що інформаційна структура низки веб-сайтів не є цілком прозорою та не забезпечує на 100% простоту та зручність пошуку інформації. Зокрема, інформаційні матеріали розміщуються не в логічних розділах веб-сайтів. Крім того, не всі веб-сайти мають пошукову систему. Водночас на деяких веб-сайтах сервіс пошуку створено, але він не працює.

За результатами моніторингу також зазначено, що окремі органи виконавчої влади не вказують дату розміщення інформації, що не дозволяє визначити рівень її актуальності. При цьому значну частину інформаційних матеріалів розміщено не в html-форматі, а у вигляді файлів форматів doc, rtf, xls, pdf, rar, zip, accdb, що певною мірою ускладнює доступ до них та вимагає встановлення на робочі станції користувачів додаткового програмного забезпечення.

Департамент інформаційної політики Держкомтелерадіо з 15 жовтня по 15 грудня 2012 року здійснював моніторинг веб-сайтів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Зокрема, до уваги експертів потрапили 76 веб-сайтів: 16 міністерств та 60 інших центральних органів виконавчої влади. Моніторинг здійснювався за 26 параметрами, кожний з яких відображає окремий вид інформації, обов’язковість розміщення якої на веб-сайтах встановлюється нормативно-правовими актами.

Робота ”Урядового порталу” та сайту Президента України не оцінювалася.