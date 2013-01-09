«Батьківщина» наполягає, аби ВР припинила повноваження двох депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив заступник голови фракції “Батьківщина” Сергій Сас.

За його словами, йдеться про міністра оборони Павла Лебедєва та міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова, які досі є членами фракції Партії регіонів.

“Я хочу, щоб ми буквально завтра це питання поставили на розгляд”, - сказав С.Сас.

У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир Рибак зауважив, що поставить на голосування це питання, якщо опозиція голосуватиме за припинення повноважень цих депутатів.

В.Рибак нагадав, що минулого разу він тричі виносив на голосування пропозицію про припинення повноважень депутата І.Прасолова, однак жодного разу не було необхідної кількості голосів.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Верховна Рада відмовилася достроково припинити повноваження народного депутата від Партії регіонів І.Прасолова. За припинення його повноважень проголосували лише 220 депутатів із 398 зареєстрованих у сесійній залі.

Парламент ще двічі намагався повернутися до розгляду цього питання, однак жодного разу не вистачило необхідної кількості голосів.

І.Прасолова 24 грудня було призначено міністром економічного розвитку і торгівлі.