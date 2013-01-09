Прокуратура відмовилася саджати Кузьміна за заявою Луценка

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації ГПУ.

Як зазначається в повідомленні, до Генпрокуратури 27 грудня 2012 року надійшла заява Ю.Луценка про вчинення, на його думку, працівниками Генеральної прокуратури України, суддями Печерського районного суду та Апеляційного суду Києва щодо нього кримінальних правопорушень, зокрема, службового підроблення, завідомо незаконного затримання, тримання під вартою, порушення права на захист, винесення суддею завідомо неправосудного вироку.

Заява Ю.Луценка 28 грудня 2012р. була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про що його особисто повідомлено поштою.

«Розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, винесено постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях працівників прокуратури та суддів складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 374, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 375 КК України», - повідомили у ГПУ, зазначивши, що копію постанови направлено Ю.Луценку за місцем відбування покарання до Менської виправної колонії.

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Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 року захист екс-глави МВС направив на ім’я генерального прокурора України заяву Ю.Луценка про притягнення до кримінальної відповідальності першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна та слідчого Сергія Войченка за ухвалення ними постанови про затримання та арешт Ю.Луценка 26 грудня 2010 року. "Ми відправили заяву Луценка до Генпрокуратури кур’єрською поштою", - сказав адвокат екс-міністра Ігор Фомін.

8 січня у прес-службі Генпрокуратури поінформували, що ГПУ зареєструвала та внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву Ю.Луценка щодо скоєння злочину першим заступником генпрокурора Р.Кузьміним та слідчим С.Войченком.