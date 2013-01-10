10-13 січня відвідайте виставку «Хутровий ярмарок» у Київському Палаці спорту (Киів, пл. Спортивна, 1, станція метро «Палац Спорту»).



Кияни та гості столиці зможуть побачити і придбати хутряні та шкіряні вироби із нових колекцій за цінами виробника. Тільки на чотири дні в одному місці зберуться найбільші хутряні компанії, провідні виробники хутряних виробів, хутрові салони (магазини) Києва та інших міст України, а також представники зарубіжних компаній. Різноманітність представлених виробів дозволить задовольнити будь-який смак та будь-який бюджет.

На «Хутровому ярмарку» представлені вироби класичного та сучасного дизайну з норки, соболя, шиншили, лисиці, каракуля, єнота, мутона, кролика. Великий вибір шуб, дублянок, хутряних пальт, головних уборів, шкіряних курток, рукавичок, сумок та інших аксесуарів – це можливість придбати обнову до сезону.

Приємним та корисним доповненням для відвідувачів стане це один розділ виставки - виставка-продаж товарів легкої промисловості «Сезон ЗИМА», де можна підібрати обнову для кожного члена сім’ї та оновити свій гардероб.

Виставка-ярмарок порадує широким асортиментом товарів: чоловічий, жіночий та дитячий одяг, взуття, класичні жіночі та чоловічі костюми від українського виробника, шкіргалантерея (сумки, ремені тощо), головні убори, різноманітний трикотаж - від простих футболок до креативних авторських моделей, білизна, домашній текстиль, косметика, біжутерія та багато іншого на будь-який смак та гаманець.

Виставки-ярмарки у Київському Палаці Спорту - це завжди острівець святкового настрою та позитивних емоцій. Учасники цього заходу чекають на Вас, щоб показати та запропонувати свою продукцію.

Для зручності відвідувачів виставка працює не тільки у будні, а й у вихідні дні з 10 по 13 січня з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/644