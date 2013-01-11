Батьки хворих дітей просять Богатирьову не закупляти шкідливих препаратів

Про це УНІАН повідомили в організації ЮКАБ, що бореться за лікування смертельно хворих в Україні.

Як пояснили в організації, справа в тому, що Міністерство охорони здоров’я вже закупило цей препарат минулого року, і збирається повторити таку помилку сьогодні, що нанесе непоправної шкоди здоров’ю дітей та може призвести навіть до скорочення їх життя.

«Єдиним препаратом у світі, яким лікують дітей з цією важкою хворобою, є «Креон», – стверджує Ольга Мочернюк, мати дворічної Дарини, хворої на муковісцидоз – Ми спробували креазим, дитина прокидалась вночі і плакала від болю у животі, погіршився апетит, аналізи. І наш випадок не єдиний. Медичні довідки багатьох пацієнтів містять рекомендацію про те, що препарат Креон не підлягає будь-якій заміні, адже всі інші замінники є неефективними. Тому ми звертаємося до пані Богатирьової із закликом не вкорочувати віку нашим дітям та не закуповувати неякісний препарат».

Як зазначити в ЮКАБ, на сьогодні близько 800 людей в Україні хворі на цю хворобу. Муковісцидоз є рідкісним генетичним захворюванням, що спричиняє серйозні розлади в роботі внутрішніх органів, особливо – травної системи та легень. Функція підшлункової залози поступово згасає, тому поживні речовини з їжі не засвоюються, внаслідок чого хвора дитина не може повноцінно рости і розвиватися.

«Лікування є пожиттєвим, воно повинно починатися з дня встановлення діагнозу і продовжуватись усе життя, без жодного дня перерви, – пояснює голова правління БФ «Щаслива дитина» Ірина Гавришева – Саме тому дуже важливо одразу почати вживати якісні препарати, що стабілізують роботу організму».

Досвід же батьків, що поставили свої підписи під зверненням до Р.Богатирьової, вказує на те, що дешевий замінник «Креону» – «Креазим», який збирається закупити МОЗ, є не лише неефективним, але й, судячи з їхніх листів, викликає серйозні побічні ефекти та призводить до погіршення стану маленьких пацієнтів, підкреслили в ЮКАБ.

«Саме тому громадські організації сподіваються, що міністр охорони здоров’я не допустить закупівлі неякісних препаратів за кошти державного бюджету України, і сотні дитячих життів буде врятовано», - наголосили в організації, нагадавши, що в держаному бюджеті передбачено 931 тис. грн на закупівлю препаратів для хворих на муковісцидоз.