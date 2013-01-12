На власника сауни, де вибухнув котел, відкрили кримінальне провадження

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв`язків УМВС в області.

За інформацією правоохоронців, кримінальне провадження відкрито за статтею 275 ч.2 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд). Порушення карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.

Водночас триває низка судово-медичних експертиз, проводиться перевірка пожежною інспекцією та інспекцією Держтехпромнагляду щодо відповідності вимогам та умовам приміщення сауни, де вибухнув котел. Вирішується питання про призначення експертизи щодо технічної придатності та відповідності ГОСТу опалювального котла сауни.

Постраждалі – двоє 22-річних чоловіків і 23-річна дівчина, які отримали опіки окропом та паром 70-80% тіла – декілька днів перебували у Чернігівській обласній лікарні, а потім їх перевезли до опікового центру в Київ. Їхній стан медики оцінюють як стабільно тяжкий.

Як повідомлялося, 8 січня о 00.35 у м. Мена в сауні стався вибух саморобного опалювального котла. На момент вибуху в сауні знаходилося близько 10 осіб, але постраждали ті, які в момент вибуху знаходилися у парній.