17 січня (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Головування України в ОБСЄ: Формальність або історична можливість»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Які можливості дає Україні головування в ОБСЄ?

2. Чи змінить головування в ОБСЄ ситуацію з громадянськими правами в Україні?

3. Чи використовує Україна шанс для подальшого просування в Європу?

4. Чи допоможе головування в ОБСЄ покращити імідж України?

5. Чи буде Україна дистанціюватися від Росії?

Учасники круглого столу:

- ОЛЕНА БОНДАРЕНКО, народний депутат України (Партія регіонів)

- БОРИС ТАРАСЮК, народний депутат України (ГО «Батьківщина»), голова парламентського комітету з питань євроінтеграції

- ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ, заступник генерального директора Центру Разумкова

- АНАТОЛІЙ ОРЕЛ, генеральний директор Центру міжнародних і порівняльних досліджень

- В'ЯЧЕСЛАВ ПІХОВШЕК, політичний аналітик, журналіст

- ОЛЕКСІЙ РЄЗНІКОВ, віце-президент Асоціації правників України

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

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