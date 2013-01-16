Круглий стіл «Головування України в ОБСЄ: Формальність або історична можливість?»
17 січня (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Головування України в ОБСЄ: Формальність або історична можливість»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Які можливості дає Україні головування в ОБСЄ?
2. Чи змінить головування в ОБСЄ ситуацію з громадянськими правами в Україні?
3. Чи використовує Україна шанс для подальшого просування в Європу?
4. Чи допоможе головування в ОБСЄ покращити імідж України?
5. Чи буде Україна дистанціюватися від Росії?
Учасники круглого столу:
- ОЛЕНА БОНДАРЕНКО, народний депутат України (Партія регіонів)
- БОРИС ТАРАСЮК, народний депутат України (ГО «Батьківщина»), голова парламентського комітету з питань євроінтеграції
- ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ, заступник генерального директора Центру Разумкова
- АНАТОЛІЙ ОРЕЛ, генеральний директор Центру міжнародних і порівняльних досліджень
- В'ЯЧЕСЛАВ ПІХОВШЕК, політичний аналітик, журналіст
- ОЛЕКСІЙ РЄЗНІКОВ, віце-президент Асоціації правників України
Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
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