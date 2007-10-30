Хакери з ЄСМ заявляють, що слідом за сайтом Ющенка ”положать” сайт СБУ
Президенту пропонують зняти голову СБУ
Євразійський союз молоді взяв на себе відповідальність за блокування роботи офіційного сайту президента Віктора Ющенка.
Про це говориться в повідомленні, розповсюдженому ЄСМ у вівторок.
"28 жовтня, у відповідь на атаку з боку помаранчевого фашистського режиму Ющенка на офіційний сайт ЄСМ - http://rossia3.ru ЄСМ атакував офіційний ресурс українського президента - http://www.president.gov.ua/, який лежить бездиханно дотепер", - заявили лідери організації.
За словами учасників прес-конференції, їх "розчулила офіційна реакція прес-служби президента України, яка весь день заявляла, що сайт працює в нормальному режимі".
Так само члени ЄСМ заявили, що "якщо атака на їхні євразійські ресурси з території України не припиниться найближчим часом, вони "положать" і сайт СБУ теж".
"Нехай поки готуються, хоча це даремно. Пропонуємо Ющенку заздалегідь зняти Наливайченка, тоді атаки з нашої сторони на сайт СБУ точно не буде" - заявили лідери ЄСМ.
Як повідомлялося, на сайт президента протягом трьох днів здійснюються хакерські атаки.