Хакери з ЄСМ заявляють, що слідом за сайтом Ющенка ”положать” сайт СБУ

Євразійський союз молоді взяв на себе відповідальність за блокування роботи офіційного сайту президента Віктора Ющенка.

Про це говориться в повідомленні, розповсюдженому ЄСМ у вівторок.

"28 жовтня, у відповідь на атаку з боку помаранчевого фашистського режиму Ющенка на офіційний сайт ЄСМ - http://rossia3.ru ЄСМ атакував офіційний ресурс українського президента - http://www.president.gov.ua/, який лежить бездиханно дотепер", - заявили лідери організації.

За словами учасників прес-конференції, їх "розчулила офіційна реакція прес-служби президента України, яка весь день заявляла, що сайт працює в нормальному режимі".

Так само члени ЄСМ заявили, що "якщо атака на їхні євразійські ресурси з території України не припиниться найближчим часом, вони "положать" і сайт СБУ теж".

"Нехай поки готуються, хоча це даремно. Пропонуємо Ющенку заздалегідь зняти Наливайченка, тоді атаки з нашої сторони на сайт СБУ точно не буде" - заявили лідери ЄСМ.

Як повідомлялося, на сайт президента протягом трьох днів здійснюються хакерські атаки.

Українська правда