Герман слідом за Яценюком відмовилася від депутатських пільг

Як повідомили УНІАН у прес-службі Г.Герман, вона заявила про відмову від виплати матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної зарплати, від безкоштовних путівок, від компенсацій витрат на створення належних житлових умов.

Г.Герман сьогодні подала таку заяву голові Верховної Ради Володимиру Рибаку, пояснюючи свій вчинок тим, що в час, коли основній масі людей живеться дуже тяжко, користуватися депутатськими пільгами вона не може, йдеться у повідомленні.