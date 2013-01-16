Герман слідом за Яценюком відмовилася від депутатських пільг
14:53, 16 січня 2013Політика
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Народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман підтримала ініціативу голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка і подала письмову заяву на ім’я голови Верховної Ради про відмову від усіх депутатських пільг.
Ганна Герман пояснила свій вчинок
Як повідомили УНІАН у прес-службі Г.Герман, вона заявила про відмову від виплати матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної зарплати, від безкоштовних путівок, від компенсацій витрат на створення належних житлових умов.
Г.Герман сьогодні подала таку заяву голові Верховної Ради Володимиру Рибаку, пояснюючи свій вчинок тим, що в час, коли основній масі людей живеться дуже тяжко, користуватися депутатськими пільгами вона не може, йдеться у повідомленні.
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