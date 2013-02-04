У ПР прокоментували перемогу її кандидатів на проміжних виборах на Буковині

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції ПР Іван Попеску, коментуючи те, що у Чернівецькій області на проміжних виборах до облради представники ПР випередили опозиційних кандидатів.

«Те, що представники Партії Регіонів на проміжних виборах показали такий гарний результат, свідчить про те, що на місцях люди стомилися від політиканства, яке їм нав’язує опозиція», - впевнений депутат.

«Те, що Партія Регіонів і її представники користуються довірою людей показує і те, що обласна організація ПР добре підійшла до відбору кандидатів у депутати, і те, що місцева влада намагається вирішувати проблеми, з якими стикаються люди», - впевнений він.

«Цей показник доводить, що Партія Регіонів на місцях працює ефективно», - резюмував він.

Нагадаємо, 3 лютого 2013 року на Буковині відбулися довибори до Чернівецької облради по двох округах – у Чернівцях та у райцентрі - Кіцмані.